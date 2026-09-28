INS: Managerii din toate sectoarele economice se așteaptă la creșteri de prețuri în următoarele luni

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Managerii companiilor din industria prelucrătoare, construcții, comerț și servicii estimează creșteri ale prețurilor în următoarele trei luni, potrivit celei mai recente anchete de conjunctură realizate de Institutul Național de Statistică (INS). Cele mai accentuate creșteri sunt anticipate în construcții și comerțul cu amănuntul.