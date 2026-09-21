DIICOT explică dosarul în care este vizat Călin Georgescu: cum ar fi funcționat mecanismul cu finanțări de milioane
Colaj foto: Călin Georgescu și sigla DIICOT
DIICOT a prezentat luni datele esențiale din ancheta privind un presupus mecanism prin care oameni de afaceri ar fi fost induși în eroare cu promisiunea unor finanțări de milioane de euro. În dosarul în care este vizat și Călin Georgescu, prejudiciul reclamat de o persoană vătămată depășește 1,1 milioane de euro.
DIICOT a prezentat luni, 21 septembrie, datele esențiale ale anchetei privind un presupus mecanism prin care mai mulți oameni de afaceri români ar fi fost induși și menținuți în eroare în legătură cu posibilitatea obținerii unor finanțări de milioane de euro de la entități din străinătate prezentate drept instituții bancare. În dosarul în care este vizat Călin Georgescu, procurorii cercetează trei persoane pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Anchetatorii precizează că este vorba despre o investigație aflată în desfășurare, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate garanțiile procesuale prevăzute de lege.
DIICOT descrie mecanismul investigat
Potrivit reprezentanților DIICOT, ancheta este una complexă, iar pe parcursul urmăririi penale au fost reunite mai multe cauze care vizau același tip de mecanism și care prezentau legături între persoanele și operațiunile cercetate.
„Am să vă prezint astăzi datele esențiale ale unei anchete privind un mecanism de înșelăciune, prin care mai mulți oameni de afaceri români au fost induși și menținuți în eroare cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de milioane de euro de la entități din străinătate, prezentate ca instituții bancare.
Investigația are un caracter complex, iar pe parcursul urmăririi penale au fost reunite mai multe cauze, care vizau același tip de mecanism și prezentau legături între persoanele și operațiunile cercetate”, au transmis reprezentanții DIICOT. Conform datelor prezentate de procurori, începând cu luna septembrie 2021, trei persoane - doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani – ar fi acționat coordonat, în principal în România, dar și în Marea Britanie.
„Rolurile celor trei au fost distincte, dar complementare. Liderul grupului a inițiat demersurile și a facilitat legătura cu persoana prezentată ca având relațiile și posibilitățile necesare pentru obținerea finanțării, în timp ce cel de-al treilea membru era indicat ca reprezentant al entității financiare și ca persoana care putea sprijini sau confirma procedura de creditare”, au precizat reprezentanții DIICOT.
Finanțare de 6 milioane de euro, condiționată de o garanție
În cazul prezentat luni, procurorii susțin că unei persoane vătămate i-ar fi fost oferită posibilitatea obținerii unei finanțări de șase milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții bănești. Pentru crearea aparenței de credibilitate ar fi fost folosite documente, proceduri de creditare, conturi bancare și pretinse aprobări ale finanțării.
„În cauza de astăzi, unei persoane vătămate i-a fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări în valoare de 6 milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții bănești. Pentru a câștiga încrederea persoanei vătămate, a fost creată aparența că finanțarea urma să fie acordată prin intermediul unor instituții bancare reale. I-au fost prezentate documente și proceduri de creditare, i-au fost indicate conturi pentru efectuarea plăților și i-au fost comunicate pretinse aprobări ale finanțării. Au urmat mai multe întâlniri în România și în Marea Britanie, unde a fost semnat inclusiv contractul de creditare”, au arătat procurorii.
Verificările anchetatorilor ar fi indicat însă că una dintre entitățile prezentate ca instituție bancară din Marea Britanie figura cu sediul în Insula Comorelor, iar banii au fost transferați în contul unei alte entități cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o instituție bancară din Elveția.
DIICOT: 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru o campanie electorală
Procurorii au prezentat și destinația care i-ar fi fost indicată persoanei vătămate pentru o parte dintre bani, după obținerea și recuperarea finanțării. Potrivit DIICOT, un milion de euro ar fi urmat să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar 100.000 de euro ar fi fost destinați susținerii campaniei electorale a liderului grupului investigat.
„Un alt element relevant este destinația prezentată persoanei vătămate pentru suma depusă cu titlu de garanție, după obținerea finanțării și recuperarea acesteia: un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar 100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.
În baza acestor susțineri și a aparenței de credibilitate create, persoana vătămată a transferat peste un milion de euro”, au transmis reprezentanții DIICOT. Finanțarea promisă nu s-ar fi concretizat, susțin anchetatorii. Ulterior, persoanei vătămate i-ar fi fost prezentată posibilitatea creșterii creditării de la șase la 15 milioane de euro, cu condiția unei garanții suplimentare, fiind transferată o nouă sumă de 100.000 de euro.
„Finanțarea nu s-a concretizat, iar sumele achitate cu titlu de garanție nu au fost restituite. Prejudiciul total cauzat persoanei vătămate depășește 1,1 milioane de euro”, au precizat reprezentanții DIICOT.
Cinci percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea
Luni, procurorii DIICOT – Structura Centrală și polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Cele trei persoane sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, iar audierile se desfășoară la sediul DIICOT.
„Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT - Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Cele trei persoane sunt cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, iar audierile se desfășoară la sediul DIICOT - Structura Centrală”, au transmis reprezentanții instituției.
Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață din trafic, în Otopeni, în timp ce se îndrepta spre un bazin de înot împreună cu copilul său, și a fost dus ulterior la locuința sa din Mogoșoaia, unde au avut loc percheziții. Anchetatorii au plecat de la domiciliu cu documente și dispozitive. În același dosar sunt cercetate și alte persoane, iar Ion Negoescu, fost ofițer MAI și în prezent preot, a ajuns la sediul DIICOT în calitate de martor. La sediul instituției s-au adunat și susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale. La acest moment, acuzațiile prezentate sunt cele formulate de procurori într-o anchetă penală aflată în desfășurare, fără ca vinovăția persoanelor cercetate să fi fost stabilită printr-o hotărâre definitivă.
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