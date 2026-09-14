Sfaturi tactice de la distanță. Șumudică le dă lecții celor de la FCSB

Antrenorul CFR-ului critică „atotștiutorii” și îi explică patronului FCSB unde trebuie să joace Denis Drăguș.
După o perioadă dificilă petrecută în fotbalul din Turcia la Trabzonspor, Denis Drăguș a revenit în fotbalul românesc, semnând o înțelegere cu FCSB. Totuși, cea mai bună perioadă a carierei sale a fost la Gaziantep, acolo unde a colaborat excelent cu Marius Șumudică. Deși relația lor a depășit granițele gazonului, cei doi fiind naș și fin, transferul atacantului la formația bucureșteană i-a plasat acum în tabere complet diferite.
Poziția ideală pe teren
Chiar și din postura de adversar, Marius Șumudică nu a ezitat să îi ofere public sfaturi tactice lui Gigi Becali cu privire la noul său jucător. Tehnicianul a subliniat ferm că randamentul maxim al lui Drăguș este obținut doar atunci când acesta este folosit ca atacant central (număr 9), nicidecum pe postul de extremă stângă.
Șumudică a ținut să îi ironizeze pe „atotștiutorii” din fotbal, reamintind că sub comanda sa, jucând pe poziția sa naturală, fotbalistul a marcat 16 goluri în prima ligă turcă. Această performanță remarcabilă i-a adus ulterior un transfer de două milioane de euro. Rămâne de văzut dacă staff-ul FCSB va ține cont de expertiza și sfaturile tehnicianului din Gruia.
”Depinde şi în ce poziţie îl joacă. El este atacant central, dar este aceeaşi discuţie pe care o aveam cu Edi, când era selecţioner. Este aceeaşi discuţie pe care o aveam şi cu nea Mircea, iar el, Dumnezeu să-l odihnească, îl folosea vârf. Eu vă spun că randamentul lui maxim îl dă ca vârf de atac, niciodată ca bandă stângă, dar sunt atâţia atotştiutori în fotbal, care cred că le ştiu pe toate.
Eu l-am antrenat şi singurul sezon reuşit îl are cu mine, în care dă 16 goluri în prima ligă din Turcia şi se vinde imediat pe 2 milioane şi salariu de 6 milioane în 4 ani. Cine are dreptate? Şumudică sau cei care spun că joacă bandă stângă? La mine a jucat număr 9", a spus Marius Şumudică, potrivit Fanatik.