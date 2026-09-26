Advertising
Economie· 1 min citire
Rata șomajului în România. Peste 260.000 de șomeri înregistrați în luna august
FOTO: Arhivă
Publicat26 sept. 2026, 21:40
Actualizat26 sept. 2026, 22:11
Persoanele cu vârsta de peste 55 de ani reprezintă cea mai afectată categorie de pe piața muncii, potrivit datelor oficiale.
Citește și
- 11:28Lovitură pentru comerțul en-gros: afacerile din sector au scăzut. Ce arată datele despre economia României
- 16:43Motorina se scumpește puternic în UE. Care sunt țările cu cele mai mari prețuri
- 10:26Guvernanta.gov.ro a fost lansată: câți bani câștigă șefii companiilor de stat. Peste 100 de persoane au cel puțin două funcții
- 10:21Piața auto din România încetinește: afacerile din comerțul cu autovehicule și motociclete au scăzut cu 2,4% în primele șapte luni
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News