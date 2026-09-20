MApN: Forțele Navale Române au neutralizat resturi de dronă în zona Grindului Chituc, din județul Constanța

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 sept. 2026, 14:52

O echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit, duminică, pentru neutralizarea unor resturi de dronă descoperite în zona Grindului Chituc, județul Constanța. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a precizat că zona a fost securizată și că nu există niciun pericol pentru populație sau pentru traficul naval.

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