Ajutor pentru încălzire 2026–2027: ce venit trebuie să ai, câți bani poți primi și ce acte sunt necesare

Românii cu venituri mici pot beneficia și în sezonul rece 2026–2027 de ajutor pentru încălzirea locuinței, scrie Realitatea.NET
Sprijinul financiar se acordă în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027, în condițiile prevăzute de Legea nr. 226/2021 privind protecția consumatorului vulnerabil de energie.
Pentru a primi ajutorul de încălzire, familiile trebuie să aibă un venit net mediu lunar de cel mult 1.386 de lei pentru fiecare membru, în timp ce pentru persoanele singure plafonul este de 2.053 de lei pe lună.
Îndeplinirea condiției de venit nu este suficientă: sunt verificate și bunurile deținute, potrivit legislației în vigoare.
Cine poate primi ajutor pentru încălzire în 2026–2027
Ajutorul pentru încălzire este destinat familiilor și persoanelor singure considerate consumatori vulnerabili de energie.
În sezonul rece 2026–2027, se poate acorda sprijin pentru locuințele încălzite cu:
Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire, cel principal utilizat în locuință.
Ce venit trebuie să ai pentru a primi ajutorul
Plafonul de venit diferă în funcție de situația solicitantului:
Venitul luat în calcul este venitul net realizat de membrii familiei, conform regulilor prevăzute de legislație. Autoritățile verifică, de asemenea, dacă solicitantul deține bunuri care duc la excluderea de la acordarea ajutorului.
Câți bani se pot primi pentru încălzire
Valoarea ajutorului depinde de venitul beneficiarului și de sistemul de încălzire folosit. Pentru veniturile cele mai mici, procentul de compensare poate ajunge la 100% din valoarea de referință, iar pentru veniturile aflate la limita superioară a plafonului, compensarea este de 10%.
În cazul energiei electrice, valoarea de referință este de 500 de lei, ceea ce înseamnă că sprijinul poate ajunge până la 500 de lei, în funcție de venitul solicitantului și de consumul eligibil. Pentru gaze naturale, valoarea de referință este de 250 de lei, iar pentru combustibili solizi și/sau petrolieri, inclusiv lemne, este de 320 de lei.
Cum se calculează procentul de compensare
Pentru persoanele singure, procentul de 10% se aplică și pentru veniturile cuprinse între 1.386,1 și 2.053 de lei.
Suplimentul pentru energie se acordă separat
Pe lângă ajutorul pentru încălzire, persoanele eligibile pot primi și suplimentul pentru energie, acordat lunar pe tot parcursul anului.
Cuantumul suplimentului este de:
30 de lei/lună pentru energie electrică;
10 lei/lună pentru gaze naturale;
10 lei/lună pentru energie termică;
20 de lei/lună pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.
Dacă energia electrică este singura sursă de energie utilizată, suplimentul poate ajunge la 70 de lei pe lună.
Unde se depune cererea pentru ajutorul de încălzire
Cererea și declarația pe propria răspundere se depun la primăria localității de domiciliu sau la instituția desemnată de autoritatea locală.
De exemplu, Primăria Timișoara a anunțat că primește cererile pentru sezonul 2026–2027 începând cu 1 octombrie 2026. Procedura și modalitatea concretă de depunere pot diferi de la o localitate la alta.
Ce acte sunt necesare
În funcție de localitate și de situația familiei, dosarul poate include:
cererea și declarația pe propria răspundere;
actele de identitate ale membrilor familiei;
documente privind veniturile realizate;
documente referitoare la locuință;
documente privind sursa de încălzire;
alte acte solicitate de autoritatea locală.
Este recomandat ca solicitantul să verifice lista exactă de documente la primăria de domiciliu înainte de depunerea cererii.
Atenție la bunurile care pot duce la pierderea dreptului
Nu este suficient ca venitul să se încadreze în plafonul legal. Anumite bunuri aflate în proprietatea sau folosința solicitantului pot conduce la excluderea de la acordarea ajutorului pentru încălzire și a suplimentului pentru energie.
Când începe sezonul rece 2026–2027
Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027.
Pentru a beneficia de sprijin, persoanele care se încadrează în condițiile legale trebuie să depună cererea la autoritatea locală, în termenul stabilit de aceasta.
Pe scurt: dacă ai un venit de cel mult 1.386 de lei pe membru de familie sau de cel mult 2.053 de lei dacă ești persoană singură, poți fi eligibil pentru ajutorul de încălzire în sezonul 2026–2027, cu condiția să îndeplinești și celelalte criterii prevăzute de lege.