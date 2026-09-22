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Politica· 1 min citire
Călin Georgescu, dus la Tribunalul București. Instanța decide dacă va fi arestat preventiv
Călin Georgescu află dacă rămâne după gratii
Publicat22 sept. 2026, 11:30
Sursărealitatea.net
Georgescu este cercetat într-un dosar în care procurorii DIICOT îl acuză de constituirea unui grup infracțional organizat.
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