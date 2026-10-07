Accident în Giurgiu: un autoturism a lovit un microbuz școlar. Doi copii de 9 ani și șoferul au ajuns la spital

Un accident rutier în care au fost implicați un autoturism și un microbuz școlar s-a produs miercuri, în localitatea Singureni din județul Giurgiu.
Trei persoane au fost rănite și transportate la spital: șoferul microbuzului și doi copii de 9 ani, unul aflat în vehicul și celălalt pe marginea drumului. Accidentul s-a produs în jurul orei 13:00, pe DJ 411.
Cum s-a produs accidentul
Potrivit primelor verificări ale polițiștilor, un bărbat în vârstă de 60 de ani, aflat la volanul unui autoturism, nu ar fi acordat prioritate microbuzului școlar condus de un bărbat de 56 de ani.
În urma impactului, microbuzul a fost proiectat spre marginea drumului, unde a lovit un băiat de 9 ani. În același timp, un alt copil, tot în vârstă de 9 ani, aflat în microbuz, a fost rănit. Și șoferul vehiculului destinat transportului școlar a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Trei persoane, transportate la spital
Echipajele medicale sosite la fața locului au acordat primul ajutor victimelor, iar ulterior cele trei persoane au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.
Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.
Polițiștii au deschis dosar penal
În urma accidentului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul și pentru determinarea responsabilității în cazul coliziunii.