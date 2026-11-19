O întâlnire urmărită de întreaga lume, informații din mijlocul evenimentelor și o corespondență exclusivă la Realitatea PLUS. Anamaria Păcuraru l-a avut în direct pe jurnalistul sârb Jan Klokočovnik, care a descris atmosfera de la Shenzhen și a vorbit despre mizele reuniunii dintre liderii SUA, Chinei și Rusiei.
Întâlnire de importanță majoră între liderii Statelor Unite, Chinei și Rusiei, la Shenzhen. Discuțiile se desfășoară departe de ochii presei, iar printre subiectele aflate pe masa negocierilor s-ar putea număra descurajarea înarmării nucleare și războiul din Ucraina. Jurnalistul sârb aflat la fața locului a oferit, în direct la Realitatea PLUS, detalii despre atmosfera din China și așteptările privind rezultatul reuniunii.
Reuniune cu ușile închise între SUA, China și Rusia
Atmosfera de la Shenzhen este una extrem de intensă, a relatat jurnalistul sârb, într-o intervenție în direct la Realitatea PLUS, în dialog cu jurnalista Anamaria Păcuraru.
Potrivit acestuia, orașul chinez a devenit punctul de întâlnire al unor lideri și jurnaliști veniți din întreaga lume. Mobilizarea este una impresionantă, iar centrul special amenajat pentru reprezentanții presei reflectă amploarea evenimentului și importanța sa internațională.
Întâlnirea dintre cei trei mari lideri ai lumii s-a desfășurat cu ușile închise, fără ca detaliile discuțiilor să fie făcute publice.
Armele nucleare și războiul din Ucraina, printre temele posibile
Jurnalistul sârb a explicat că există mai multe scenarii privind subiectele abordate în cadrul reuniunii.
Unul dintre acestea vizează descurajarea înarmării nucleare, temă care ar fi fost discutată și în februarie 2026. De asemenea, războiul din Ucraina s-ar putea afla pe agenda discuțiilor, având în vedere implicațiile sale geopolitice și securitare.
Nu știm exact ce se discută acolo, dar avem trei scenarii pe masă
a declarat Jan Klokočovnik/jurnalist sârb.
Jurnalistul precizează că reprezentanții presei așteaptă informații oficiale despre deciziile luate.
Acesta a mai dezvăluit că, potrivit surselor sale, întâlnirea s-ar fi încheiat deja, însă concluziile negocierilor nu erau încă cunoscute.
Shenzhen, un oraș transformat într-o fortăreață pentru summit
Un alt aspect remarcat de jurnalistul sârb este nivelul ridicat de securitate din Shenzhen, metropola considerată unul dintre marile centre tehnologice ale Chinei.
Locul în care are loc reuniunea este atent supravegheat, iar organizarea evenimentului transmite un mesaj clar privind importanța pe care Beijingul o acordă acestei întâlniri.
Suntem cu siguranță pe terenul Chinei
a declarat Jan Klokočovnik/jurnalist sârb.
Ce urmează după întâlnirea de la Shenzhen?
Intervenția jurnalistului sârb la Realitatea PLUS scoate în evidență miza diplomatică a reuniunii dintre SUA, China și Rusia. Într-un context internațional tensionat, eventualele decizii privind securitatea nucleară și conflictul din Ucraina ar putea avea consecințe importante la nivel global.