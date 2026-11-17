Pensii mai mari cu 7,7% și salariu minim de 5.000 de lei. Ce solicită liderul sindical Anton Hadăr
Liderul sindical Anton Hadăr
Anton Hadăr cere majorarea pensiilor cu 7,7%, conform legii, și creșterea salariului minim brut la 5.000 de lei. Ce a declarat liderul sindical.
Majorarea pensiilor cu 7,7% și creșterea salariului minim brut la 5.000 de lei sunt două dintre principalele solicitări formulate de liderul sindical Anton Hadăr. Acesta susține că veniturile pensionarilor și ale angajaților trebuie să crească pentru a face față cheltuielilor tot mai mari și pentru a asigura un nivel de trai decent.
Prezent în direct la Realitatea PLUS, președintele Federației Naționale Sindicale „ALMA MATER” a atras atenția asupra necesității aplicării prevederilor legale privind indexarea pensiilor. Potrivit acestuia, pensionarii au pierdut deja procente importante din puterea de cumpărare, după doi ani în care majorările așteptate nu au fost acordate.
Anton Hadăr cere majorarea pensiilor cu 7,7%: „Acesta este procentajul care trebuie acordat potrivit legii”
În ceea ce privește veniturile pensionarilor, Anton Hadăr consideră că majorarea pensiilor cu 7,7% reprezintă procentul care ar trebui aplicat conform legislației în vigoare.
Liderul sindical a explicat că ultimii doi ani au fost dificili pentru pensionari, în condițiile în care indexările așteptate nu au mai fost acordate. Acesta a atras atenția că efectele acestor întârzieri s-au acumulat, afectând veniturile a milioane de persoane.
„În privința pensiilor, nu există scenarii. Există 7,7%. Acesta este procentajul care trebuie acordat potrivit legii, după doi ani foarte răi”, a declarat Anton Hadăr la Realitatea PLUS.
Acesta a mai susținut că pierderile cumulate pentru pensionari s-ar apropia de 17-18%, motiv pentru care consideră esențială respectarea calendarului legal de majorare a pensiilor.
Potrivit liderului sindical, aproape cinci milioane de pensionari resimt efectele neacordării indexărilor, iar autoritățile ar trebui să țină cont de impactul acestor măsuri asupra nivelului de trai.
Salariul minim brut ar trebui să ajungă la 5.000 de lei
O altă solicitare importantă făcută de Anton Hadăr vizează creșterea salariului minim brut la 5.000 de lei.
Președintele Federației Naționale Sindicale „ALMA MATER” consideră că actualele venituri nu mai sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile de zi cu zi și pentru a le oferi angajaților un trai decent.
Acesta a explicat că numeroși români sunt remunerați cu salariul minim pe economie, iar în unele situații primesc suplimentar sume care nu sunt evidențiate oficial în documentele salariale.
Anton Hadăr avertizează că plata unei părți din venituri „la gri” afectează atât transparența relațiilor de muncă, cât și contribuțiile achitate către stat.
„Ar trebui să se mărească salariul minim brut. Acela deziderat al nostru este 5.000 de lei, pentru că nu se mai poate trăi”, a afirmat liderul sindical.
Acesta a subliniat că salariile trebuie declarate și plătite transparent, astfel încât contribuțiile sociale să reflecte veniturile reale ale angajaților.
Majorarea pensiilor și creșterea salariului minim, solicitări adresate autorităților
Solicitările formulate de Anton Hadăr readuc în atenție două probleme importante pentru milioane de români: puterea de cumpărare a pensionarilor și nivelul veniturilor angajaților plătiți cu salariul minim.
Liderul sindical susține că respectarea mecanismului legal de indexare a pensiilor și majorarea salariului minim brut la 5.000 de lei sunt măsuri necesare pentru protejarea veniturilor populației.
Deocamdată, propunerile prezentate de Anton Hadăr reprezintă solicitări sindicale, nu decizii oficiale privind majorarea pensiilor sau a salariului minim.
Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News