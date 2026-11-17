Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS acreditat la Casa Albă, prezintă noi informații de la Washington despre viitorul trupelor americane din Europa. Statele Unite ar putea renunța la planurile unei retrageri masive, după ce România și alți aliați NATO s-au oferit să contribuie financiar la menținerea militarilor americani pe teritoriile lor. Potrivit Bloomberg, numărul soldaților care ar urma să fie retrași ar putea scădea de la 25.000 la aproximativ 5.000. Decizia finală îi aparține președintelui Donald Trump.
Administrația de la Washington analizează o schimbare importantă a planurilor privind prezența militară americană în Europa. Dacă inițial aliații se temeau că Pentagonul ar putea retrage până la 25.000 de militari, noile informații indică o reducere mult mai mică. Ana Maria Păcuraru a explicat că, potrivit surselor citate de Bloomberg, scenariul luat în calcul prevede retragerea a aproximativ 5.000 de soldați din cei aproape 80.000 staționați în prezent pe continent.
Schimbarea ar avea legătură cu disponibilitatea aliaților NATO de a investi mai mult în apărare și de a suporta o parte dintre costurile prezenței militare americane. România se numără printre statele care au făcut o asemenea ofertă, iar negocierile cu Washingtonul pentru menținerea trupelor americane sunt în desfășurare. Autoritățile române au transmis deja o propunere financiară, însă valoarea contribuției și condițiile unei eventuale înțelegeri nu au fost stabilite public.
România, printre țările care oferă bani pentru menținerea militarilor americani
Ana Maria Păcuraru a explicat că statele de pe flancul estic al NATO încearcă să convingă administrația Trump să păstreze o prezență militară puternică în regiune. România și Polonia se află printre țările care și-au exprimat disponibilitatea de a acoperi o parte dintre cheltuielile necesare staționării trupelor americane, în condițiile în care Washingtonul le cere aliaților europeni să își asume o responsabilitate financiară mai mare pentru propria securitate.
Polonia a propus investiții de până la 4,4 miliarde de dolari pentru infrastructura unei baze militare permanente, care ar putea găzdui aproximativ 5.000 de soldați americani, împreună cu familiile acestora și personalul auxiliar. În cazul României, autoritățile au confirmat disponibilitatea de a împărți costurile cu Statele Unite, însă nu au anunțat suma pe care Bucureștiul ar urma să o plătească.
Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS acreditat la Casa Albă.:
Este logica administrației Trump, securitatea are un preț, iar cine contribuie rămâne în joc.
Războiul cu Iranul schimbă calculele Pentagonului. Germania ar putea pierde cei mai mulți militari
Un alt factor important în reconsiderarea planurilor americane este conflictul cu Iranul. Ana Maria Păcuraru a explicat că operațiunile militare desfășurate de Statele Unite în Orientul Mijlociu au demonstrat cât de importante sunt bazele și spațiul aerian european pentru armata americană. Pentagonul se bazează pe infrastructura militară din Europa pentru desfășurarea unor operațiuni în regiune, iar o retragere de amploare ar putea afecta această capacitate.
Potrivit informațiilor Bloomberg, Germania, țara care găzduiește cel mai mare contingent american din Europa, ar urma să suporte cea mai mare parte a eventualelor reduceri. În schimb, flancul estic al NATO ar putea fi consolidat, în special în statele care contribuie financiar la menținerea trupelor. Pentru România, această schimbare ar putea reprezenta o oportunitate de păstrare sau chiar de consolidare a prezenței militare americane, însă nu există deocamdată o decizie care să confirme suplimentarea efectivelor din țara noastră.
Donald Trump va avea ultimul cuvânt. Pe 1 decembrie sunt așteptate recomandările Pentagonului
Decizia privind viitorul trupelor americane din Europa nu a fost încă luată. Pentagonul continuă evaluarea prezenței militare de pe continent, iar subsecretarul american pentru politica de apărare, Elbridge Colby, urmează să transmită propunerile sale secretarului Apărării, Pete Hegseth. Acesta este așteptat să îi prezinte președintelui Donald Trump recomandările finale pe 1 decembrie.
Hotărârea va aparține liderului de la Casa Albă, care va decide amploarea eventualei retrageri și modul în care vor fi redistribuite efectivele americane. Pentru România, miza este menținerea parteneriatului strategic cu Statele Unite și a unei prezențe militare americane importante pe flancul estic al NATO, într-un moment în care amenințările de securitate din regiunea Mării Negre continuă să crească.