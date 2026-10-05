Accident mortal pe un drum județean din Giurgiu. Un om a murit, altul a fost grav rănit

Un accident rutier grav s-a produs la sfârșitul săptămânii pe un drum din județul Giurgiu, iar în urma impactului o persoană și-a pierdut viața, în timp ce o alta a fost grav rănită. Echipajele de intervenție au ajuns la locul accidentului și au acordat primul ajutor victimelor.
Impactul a avut loc pe un drum județean din județul Giurgiu, în condiții care urmează să fie stabilite de anchetatori. La fața locului au intervenit echipajele de salvare, iar victimele au fost evaluate și preluate pentru îngrijiri medicale.
Una dintre persoanele implicate în accident nu a mai putut fi salvată. Pentru cealaltă victimă, starea de sănătate a fost gravă, aceasta având nevoie de îngrijiri medicale.
Polițiștii au deschis o anchetă
Polițiștii au început cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și care au fost împrejurările care au dus la tragedie.
Anchetatorii urmează să stabilească inclusiv dinamica impactului și eventualele cauze care au contribuit la producerea accidentului.
Un weekend marcat de accidente grave
Accidentul vine după alte evenimente rutiere grave înregistrate în județul Giurgiu în același weekend. Într-un alt accident produs în zonă, un tânăr de 19 ani a murit, iar alte două persoane au fost rănite după ce un autoturism s-a răsturnat în afara carosabilului.