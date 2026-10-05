Accident mortal pe un drum județean din Giurgiu. Un om a murit, altul a fost grav rănit

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 oct. 2026, 15:17

Un accident rutier grav s-a produs la sfârșitul săptămânii pe un drum din județul Giurgiu, iar în urma impactului o persoană și-a pierdut viața, în timp ce o alta a fost grav rănită. Echipajele de intervenție au ajuns la locul accidentului și au acordat primul ajutor victimelor.

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