„Acord pe o pagină care poate opri războiul!”. SUA și Iran, la un pas de înțelegerea momentului

Statele Unite ale Americii și Iran sunt mai aproape ca niciodată de un acord, potrivit unor informații publicate de Axios, care citează surse din administrația americană.

Este vorba despre un memorandum de înțelegere de doar o pagină, menit să pună capăt conflictului actual și să stabilească baza unor negocieri mai ample privind programul nuclear iranian.

Sursele susțin că Washingtonul așteaptă un răspuns din partea Teheranului în următoarele 48 de ore asupra unor puncte-cheie. Deși nu există încă un acord final, discuțiile ar fi ajuns la cel mai avansat nivel de la începutul tensiunilor.

Printre prevederile discutate se numără:

un moratoriu din partea Iranului asupra îmbogățirii uraniului

ridicarea sancțiunilor de către SUA

deblocarea unor miliarde de dolari din fonduri iraniene înghețate

reluarea tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz

Informațiile nu au fost confirmate independent de Reuters, iar Casa Albă și Departamentul de Stat nu au oferit, până acum, un punct de vedere oficial.

Dacă va fi semnat, acest document ar putea marca un moment decisiv în detensionarea uneia dintre cele mai periculoase crize geopolitice ale momentului.