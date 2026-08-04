Anchetă la Penitenciarul Giurgiu după ce un deținut bătut ar fi fost băgat în comă: 11 percheziții la angajații instituției

Mai mulți angajați ai Penitenciarului Giurgiu sunt vizați de o anchetă penală pentru purtare abuzivă, după ce un deținut ar fi fost lovit în timpul detenției. Bărbatul a ajuns la spital cu urme de violență la nivelul capului, brațelor și picioarelor. Ulterior, acesta a intrat în stop cardio-respirator și a fost resuscitat de medici. Administrația Națională a Penitenciarelor a trimis o echipă de control și a început verificări interne.
Polițiștii au efectuat luni 11 percheziții domiciliare în județul Giurgiu. Descinderile au avut loc într-un dosar care vizează presupuse fapte comise în urmă cu aproximativ două săptămâni. Anchetatorii au pus în executare și mandate de aducere, iar suspecții au fost duși la audieri. Marți, aceștia urmau să ajungă în fața judecătorilor, care vor decide măsurile ce vor fi luate.
Faptele cercetate s-ar fi produs pe 20 iulie 2026, în timp ce persoanele vizate se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu. „Din probatoriul administrat, a reieșit faptul că, la data de 20 iulie a.c., în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, persoanele bănuite de săvârșirea infracțiunii ar fi aplicat lovituri repetate unei persoane private de libertate, care ulterior a intrat în stop cardio-respirator, fiind necesară resuscitarea și internarea într-o unitate spitalicească”, au transmis reprezentanții Poliției Giurgiu. Surse judiciare au declarat că persoanele vizate sunt angajați ai Penitenciarului Giurgiu. Dosarul vizează presupusa agresare a deținutului de către aceștia.
Angajații ar fi fost surprinși în imagini video în timp ce agresau deținutul. Bărbatul execută o pedeapsă de aproape doi ani de închisoare pentru conducere sub influența alcoolului și furt. Acesta a fost transportat de două ori în aceeași zi la Spitalul Județean Giurgiu. La a doua prezentare, deținutul avea urme de lovituri la nivelul capului, brațelor și picioarelor. Ulterior, bărbatul a suferit un stop cardio-respirator și a fost resuscitat de medici.
În urma incidentului, Administrația Națională a Penitenciarelor a trimis o echipă de control la Penitenciarul Giurgiu. Instituția a anunțat și deschiderea unei verificări interne. „Analiza preliminară a materialului video a evidențiat existența unor indicii privind utilizarea forței într-o manieră care impune verificări aprofundate, existând, totodată, suspiciunea întrunirii elementelor constitutive ale unor infracțiuni”, a transmis ANP. Verificările vizează modul în care personalul penitenciarului ar fi utilizat forța. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și a eventualelor responsabilități penale.