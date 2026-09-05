ANM a emis Cod galben de ploi torențiale şi vijelii

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă o atenţionare Cod galben de ploi torențiale şi vijelii pentru mai multe regiuni din România.
Potrivit meteorologilor, în unele zone vor fi rafale de 70...90 km/h. În plus, pentru cele mai multe judeţe din ţară a fost emis un cod galben de caniculă. "Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Oltenia", a transmis ANM.
Cod galben de caniculă în trei sferturi de țară
Codul galben de caniculă, valabil azi, între orele 10:00 şi 21:00, vizează trei sferturi din România, inclusiv Oltenia, Muntenia şi Dobrogea. Meteorologii au anunţat că se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, dar și disconfort termic ridicat.
"Sâmbătă (5 septembrie) în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități.
Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Oltenia", a transmis ANM într-un comunicat publicat pe site-ul instituţiei.
Cod galben de ploi torențiale și furtuni
Mai multe zone din Banat, cea mai mare parte a Crișanei, vestul Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei, Carpații Occidentali și nordul Carpaților Orientali se află astăzi, începând cu ora 12:00, şi până diseară, la ora 21:00, de un cod galben de intensificări ale vântului și vijelii.
"În intervalul menționat în Banat, cea mai mare parte a Crișanei, vestul Transilvaniei și în jumătatea de nord a Moldovei vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50...70 km/h. În special în zona înaltă a Carpaților Occidentali și în nordulCarpaților Orientali vor fi rafale în general de 70...90 km/h", au declarat meteorologii.
Cod galben de vânt în zonele montane
Atenţionarea meteorologică este valabilă azi, de la ora 21:00, şi până mâine dimineaţă, la ora 09:00.
"În noaptea de sâmbătă spre duminică (5/6 septembrie) vântul va continua să prezinte intensificări în cea mai mare parte a zonei de munte în general cu viteze de 70...80 km/h, iar pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură de peste 90 km/h", a precizat ANM.
Potrivit meteorologilor, intensificări ale vântului vor fi local și în regiunile estice în general cu viteze de 40...50 km/h.
Cod galben de vânt, duminică
Avertizarea privind codul galben de vânt este valabilă mâine, de la ora 09:00, până seara, la ora 21:00 şi vizează zone din sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, nordul Moldovei, Carpații Orientali și Meridionali.
"Pe parcursul zilei de duminică în sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, nordul Moldovei vor fi viteze de 50...70 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Orientali și Meridionali, temporar de peste 80...90 km/h", s-a mai menţionat în comunicat.