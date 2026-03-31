Bărbat de 80 de ani, decedat după ce casa i-a luat foc şi tavanul s-a prăbuşit peste el
Tragedie în Giurgiu
Pompierii au reuşit să împiedice propagarea flăcărilor la anexe şi la casa vecinilor.
Un bărbat în vârstă de 80 de ani, din localitatea Brăniştari, judeţul Giurgiu, a decedat după ce casa i-a luat foc şi tavanul camerei în care se afla a căzut peste el.
'ISU Giurgiu a fost solicitat aseară să intervină în localitatea Brăniştari pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinţă în care se afla un bărbat de 80 de ani. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Călugăreni şi Staţiei Colibaşi, cu două autospeciale de stingere. Aceştia au constatat faptul că incendiul se manifesta generalizat, bărbatul fiind găsit într-una dintre încăperi, sub tavanul prăbuşit', a declarat marţi, presei, purtătoarea de cuvânt a ISU Giurgiu, Nicoleta Beianu.
Cauza probabilă de producere a incendiului a fost jarul căzut din sobă pe materialele combustibile din apropiere.
AGERPRES
