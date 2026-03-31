Bărbat de 80 de ani, decedat după ce casa i-a luat foc şi tavanul s-a prăbuşit peste el

Pompierii au reuşit să împiedice propagarea flăcărilor la anexe şi la casa vecinilor.

Un bărbat în vârstă de 80 de ani, din localitatea Brăniştari, judeţul Giurgiu, a decedat după ce casa i-a luat foc şi tavanul camerei în care se afla a căzut peste el.



'ISU Giurgiu a fost solicitat aseară să intervină în localitatea Brăniştari pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinţă în care se afla un bărbat de 80 de ani. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Călugăreni şi Staţiei Colibaşi, cu două autospeciale de stingere. Aceştia au constatat faptul că incendiul se manifesta generalizat, bărbatul fiind găsit într-una dintre încăperi, sub tavanul prăbuşit', a declarat marţi, presei, purtătoarea de cuvânt a ISU Giurgiu, Nicoleta Beianu.



Pompierii au reuşit să împiedice propagarea flăcărilor la anexe şi la casa vecinilor.



Cauza probabilă de producere a incendiului a fost jarul căzut din sobă pe materialele combustibile din apropiere.

