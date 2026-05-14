Profeția lui Călin Georgescu despre războiul din Ucraina: „Până la sfârșitul anului se va semna pacea”

Articol scris de Scris de Realitatea de Giurgiu

Sursă: realitatea.net

Călin Georgescu, candidatul interzis la alegerile prezidențiale, a declarat, joi seară, că până la sfârșitul anului se va semna pacea în Ucraina.

Invitat la emisiunea Marius Tucă Show, de la Gândul, Călin Georgescu a fost întrebat dacă se va termina războiul din Ucraina. „Bineînțeles, se va semna pacea și, până la sfârșitul anului, se va întâmpla cu siguranță”, a răspuns candidatul interzis. Cât despre venirea rușilor în România, Călin Georgescu a spus:„Dar ce, au venit vreodată?”