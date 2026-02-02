Bătrân de 89 de ani jefuit printr-o păcăleală absurdă. În ce constă metoda „porumbelul”

Patru bărbați reținuți de polițiști

Un pensionar de 89 de ani din Cluj-Napoca a rămas fără economiile strânse într-o viață după ce patru bărbați au folosit o schemă de înșelăciune neobișnuită, supranumită „metoda porumbelului”. Un pretext banal, o clipă de neatenție și o ușă deschisă din politețe au fost suficiente pentru ca hoții să pătrundă în locuință și să plece cu bani și bijuterii în valoare de 52.000 de lei.

Cazul a fost raportat de polițiștii clujeni după ce bărbatul a reclamat că mai multe persoane necunoscute l-au păcălit. Suspecții i-au spus că un porumbel ar fi rămas blocat în podul casei și că trebuie să verifice interiorul locuinței pentru a-l elibera.

Sub acest pretext, cei patru au reușit să intre în casă fără să forțeze accesul și fără să trezească suspiciuni. Profitând de neatenția victimei, au sustras bani și bijuterii, apoi au dispărut rapid.

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a anunțat că, în 28 ianuarie, polițiștii Secției 1 Cluj-Napoca, Compartimentul Investigații Criminale, au dispus reținerea pentru 24 de ore a patru bărbați cu vârste între 19 și 41 de ani, domiciliați în județele Cluj și Mureș.

Aceștia sunt cercetați pentru furt calificat, fapta fiind comisă în octombrie 2025. Din anchetă reiese că doi dintre suspecți au intrat efectiv în locuință, în timp ce ceilalți doi au supravegheat zona și au oferit sprijin logistic.

Au profitat de vârsta înaintată a victimei

Anchetatorii au stabilit că suspecții au ales intenționat o persoană în vârstă, considerată vulnerabilă. Pretextul porumbelului blocat în pod a fost folosit pentru a-l convinge pe bărbat să le permită accesul în casă.

În timp ce atenția victimei era distrasă, hoții au căutat și au sustras bunuri de valoare, fără ca pensionarul să își dea seama imediat ce se întâmplă.

Prejudiciu de 52.000 de lei, recuperat integral

Cei patru ar fi furat 40.000 de lei și bijuterii din aur aparținând unei femei care nu se afla acasă în momentul furtului. Prejudiciul total a fost estimat la 52.000 de lei.

Polițiștii au reușit să recupereze integral prejudiciul în aceeași zi în care suspecții au fost identificați și reținuți, potrivit IPJ Cluj.