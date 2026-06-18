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CCR a amânat decizia privind Programul SAFE - SURSE

CCR

CCR

Scris deStoica Marian
Publicat18 iun. 2026, 12:40
Sursărealitatea.net

Curtea Constituțională a României a decis, joi, să amâne pronunțarea în cazul sesizării formulate de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, referitoare la un posibil conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern, legat de OUG nr. 38/2026 privind programul SAFE, potrivit surselor Realitatea PLUS.

Președintele PSD a subliniat în sesizarea ajunsă pe masa judecătorilor CCR că actul normativ ar fi fost adoptat după ce Guvernul fusese deja demis prin moțiune de cenzură, ceea ce ar însemna că executivul se afla într-o situație interimară, cu atribuții limitate. În aceste condiții, Sorin Grindeanu susține că un guvern demis poate gestiona doar treburile curente, fără a putea adopta acte normative cu impact legislativ semnificativ.

Sesizarea ridică și problema includerii unor prevederi noi în OUG referitoare la programul SAFE, considerate de acesta ca depășind cadrul constituțional al competențelor unui executiv interimar. De asemenea, se menționează că ordonanța ar fi fost „încărcată” cu dispoziții fără legătură directă cu programul SAFE.

Totodată, sunt invocate totodată posibile nereguli procedurale, precum lipsa unor avize obligatorii, inclusiv cel al Consiliului Legislativ, dar și intervenții asupra unor inițiative aflate deja în dezbaterea Parlamentului, aspecte care ar putea afecta principiul separației puterilor în stat.

Mai mult, și Avocatul Poporului a contestat actul normativ la Curtea Constituțională, formulând obiecții similare privind procedura de adoptare și respectarea competențelor instituționale.

Curtea Constituțională urmează să stabilească dacă există un conflict de natură constituțională sau dacă Guvernul a acționat în limitele prevăzute de legea fundamentală.

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