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Actualitate· 2 min citire
CFR Călători suplimentează cursele pentru Beach, Please! Programul noilor trenuri
CFR
CFR Călători a anunțat introducerea a două trenuri suplimentare pe ruta Constanța – Mangalia și retur, pentru a facilita transportul turiștilor și al participanților la festivalul „Beach, Please!”, organizat în luna iulie pe litoral.
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