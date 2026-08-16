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Un autotren care transporta bomboane a luat foc pe DN5, în zona localităţii Daia
Incendiu în Giurgiu
Publicat16 aug. 2026, 09:13
Sursărealitatea.net
Un autotren care transporta bomboane a luat foc duminică noaptea pe DN5, în zona localităţii Daia, din judeţul Giurgiu. Aproximativ 80% din încărcătură a fost afectată.
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