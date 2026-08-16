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Un autotren care transporta bomboane a luat foc pe DN5, în zona localităţii Daia

Incendiu în Giurgiu

Incendiu în Giurgiu

Scris deStoica Marian
Publicat16 aug. 2026, 09:13
Sursărealitatea.net

Un autotren care transporta bomboane a luat foc duminică noaptea pe DN5, în zona localităţii Daia, din judeţul Giurgiu. Aproximativ 80% din încărcătură a fost afectată.

”Un autotren a luat foc, azi-noapte, pe DN 5 în zona localităţii Daia. Evenimentul s-a produs pe sensul de mers spre Giurgiu. Din fericire, nu au fost persoane rănite”, informează duminică ISU Giurgiu.

La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Giurgiu cu două autospeciale de stingere. Aceştia au constatat faptul că autotrenul ardea generalizat, fiind semnalată şi o explozie la nivelul rezervorului. 

Remorca autotrenului era încărcată cu bomboane ambalate în cutii. 

A fost nevoie inclusiv de utilaje de la Secţia de Drumuri Naţionale Giurgiu şi de la un operator economic cu ajutorul cărora a fost îndepărtată încărcătura de pe şosea, astfel încât să se poată circula în condiţii de siguranţă.

Incendiul s-a manifestat violent, fiind afectate capul tractor, remorca şi aproximativ 80% din încărcătura transportată. Circa 20% din marfă a fost protejată.

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