Un autotren care transporta bomboane a luat foc pe DN5, în zona localităţii Daia

Publicat 16 aug. 2026, 09:13 Sursă realitatea.net

Un autotren care transporta bomboane a luat foc duminică noaptea pe DN5, în zona localităţii Daia, din judeţul Giurgiu. Aproximativ 80% din încărcătură a fost afectată.

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