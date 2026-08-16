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George Simion, alături de oameni de Ziua Marinei VIDEO

George Simion, alături de oameni de Ziua Marinei. Foto/Realitatea

George Simion, alături de oameni de Ziua Marinei. Foto/Realitatea

Realitatea de Giurgiu
Scris deRealitatea de Giurgiu
Publicat16 aug. 2026, 08:01
SursăRealitatea PLUS

Liderul AUR, George Simion, a participat la manifestările dedicate Zilei Marinei Române, fiind prezent în mijlocul oamenilor adunați la evenimentele festive. Acesta s-a plimbat printre cetățeni, a stat de vorbă cu participanții și s-a fotografiat alături de susținători și de cei veniti să urmărească paradele tradiționale.

Prezența sa la festivități face parte din seria de deplasări în teritoriu cu ocazia marilor sărbători naționale și religioase, marcând un moment de apropiere de publicul larg într-o zi de o importanță deosebită pentru comunitățile de la malul mării și forțele navale.

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