Ciprian Ciucu va fi audiat la DNA: edilul, anchetat în 4 dosare. Ce acuzații i se aduc - SURSE

Publicat 18 iun. 2026, 11:42 Sursă Realitatea PLUS

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu va fi audiat la DNA într-un dosar legat de anumite afaceri imobiliare, susțin surse judiciare citate de Realitatea PLUS. Potrivit surselor citate, Ciucu are 4 dosare, printre care și deturnare de fonduri din campanie și ar putea să fie pus sub acuzare.

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