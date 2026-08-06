Cod roșu de caniculă în șapte județe și cod portocaliu de vijelii în mai multe regiuni: temperaturi de 41 de grade - HARTA

Publicat 6 aug. 2026, 10:38 Actualizat 6 aug. 2026, 11:22 Sursă realitatea.net

România va fi afectată de caniculă, temperaturi extreme și furtuni puternice în perioada 6-9 august. Șapte județe din vestul și nord-vestul țării se află sub cod roșu de căldură, iar temperaturile vor ajunge la 41 de grade. În alte regiuni sunt valabile avertizări cod galben și portocaliu de caniculă. Meteorologii anunță și vijelii, ploi torențiale, descărcări electrice și grindină.

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