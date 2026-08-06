Advertising
Politica· 1 min citire
Primăriile din România trebuie să fie înrolate în platforma ghiseul.ro până pe 25 august
Platforma ghiseul.ro
Publicat6 aug. 2026, 08:35
SursăRealitatea Financiara
Peste un sfert din primăriile din România nu au îndeplinit încă această obligaţie legală.
Citește și
- 11:24Nicușor Dan, suspendat pentru că nu propune un nume de prim-ministru, așa cum prevede Constituția!
- 11:05Zi decisivă la Înalta Curte. Guvernul Bolojan află astăzi dacă trebuie să plătească aproape un miliard de euro grefierilor
- 10:47Trei morți în urma unui atac rusesc asupra regiunii Harkov
- 09:13Donald Trump a răbufnit împotriva șefului Pentagonului: președintele, enervat că i s-ar fi ascuns penuria de rachete – SURSE
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News