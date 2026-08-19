Controverse după stabilirea seriilor din Liga 3. Cluburile cer explicații de la FRF

Stabilirea seriilor pentru noul sezon din Liga 3 a provocat nemulțumiri în rândul mai multor cluburi, iar Federația Română de Fotbal este chemată să ofere explicații cu privire la modul în care au fost făcute împărțirile.
Nemulțumirile au apărut imediat după anunțarea componenței seriilor, unele dintre echipe considerând că repartizarea nu este una echilibrată și că anumite decizii ale forului condus de FRF ridică semne de întrebare.
Cluburile afectate susțin că distanțele pe care ar urma să le parcurgă pentru meciurile din deplasare pot reprezenta o problemă importantă, mai ales pentru formațiile care au bugete reduse și depind în mare măsură de resurse limitate.
În Liga 3, costurile deplasărilor reprezintă un factor important pentru cluburi. Transportul, cazarea și organizarea meciurilor din deplasare pot pune presiune suplimentară pe bugetele echipelor, iar o repartizare considerată nefavorabilă poate avea efecte directe asupra sezonului.
Pe lângă aspectele financiare, sunt contestate și criteriile care au stat la baza împărțirii formațiilor în serii. Reprezentanții unor cluburi vor să afle dacă au fost luate în calcul toate elementele relevante înainte de stabilirea componenței grupelor.
FRF trebuie acum să clarifice modul în care a fost luată decizia și să răspundă criticilor venite din partea echipelor nemulțumite.
Situația apare cu puțin timp înainte de startul noului sezon, ceea ce face ca eventualele modificări să fie dificil de realizat. Cluburile au nevoie să își stabilească din timp programul, bugetele și planurile logistice pentru campionat.
Pentru echipele care consideră că au fost dezavantajate, explicațiile Federației sunt importante pentru a înțelege dacă repartizarea seriilor a respectat criterii unitare pentru toate formațiile.
Liga 3 rămâne una dintre competițiile în care diferențele financiare dintre cluburi sunt foarte mari, iar orice decizie privind organizarea campionatului poate avea un impact semnificativ asupra formațiilor participante.
În perioada următoare sunt așteptate noi reacții din partea cluburilor și un punct de vedere al Federației Române de Fotbal privind controversele apărute după stabilirea seriilor.