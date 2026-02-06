Actualitate· 1 min citire
Cristian Rizea a prezentat informații BOMBĂ într-o emisiune difuzată pe Rizea TV
6 feb. 2026, 16:03
Actualizat: 6 feb. 2026, 16:03
Cristian Rizea a prezentat informații BOMBĂ într-o emisiune difuzată pe Rizea TV
Articol scris de Scris de Realitatea de Giurgiu
Fostul deputat Cristian Rizea a prezentat, în exclusivitate pe Rizea TV, o nouă serie de dezvăluiri.
Fostul deputat Cristian Rizea a prezentat, în exclusivitate pe Rizea TV, o nouă serie de dezvăluiri.
În emisiune, Rizea a făcut referire la cazul lui Oleg Pruteanu, persoană prezentată în cadrul programului drept o figură cunoscută în spațiul public din Republica Moldova.
Toate aceste informații au fost prezentate și discutate exclusiv în cadrul emisiunii difuzate pe Rizea TV. Conform realizatorului, detaliile complete, documentarea și contextul acestor afirmații se regăsesc integral pe Rizea TV.
Citește și:
- 18:00 - Viktor Orbán pierde teren în sondaje și rămâne la 20% în urma opoziției. Trupe trimise la granița cu Ucraina
- 17:15 - Instagram va notifica părinții când adolescenții caută informații despre automutilare și suicid
- 16:48 - Rezultate Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 – Joi, 26 februarie 2026. Jackpot de peste 10 milioane de euro pus în joc
- 16:09 - Șeful World Economic Forum demisionează după apariția numelui său în dosarele Epstein
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News