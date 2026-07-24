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Declarații oficiale la MApN: "Vizual, piloții au apreciat că ar fi o dronă Shahed" - VIDEO
Declarații oficiale MApN
Publicat24 iul. 2026, 14:50
Sursărealitatea.net
Înalți oficiali ai MApN fac declarații într‑o conferință de presă privind filmul complet al doborârii unei drone deasupra județului Buzău.
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