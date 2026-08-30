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Generalul în rezervă Nicolae Iană a devoalat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS modul în care Adrian Nica a ajuns să preia șefia ANAF

Scris deIulian Budusan
Publicat30 aug. 2026, 16:13
Actualizat30 aug. 2026, 16:16
SursăRealitatea.Net

Generalul în rezervă Nicolae Iană a devoalat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS modul în care Adrian Nica a ajuns să preia șefia ANAF. Acesta susține că Ilie Bolojan cooperează în multe aspecte cu omul protejat de fostul premier Marcel Ciolacu. Realitatea PLUS a solicitat puncte de vedere de la Adrian Nica, Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan dar nu am primit răspuns încă.

„În momentul în care domnul Ciolacu a plecat din funcția de premier, a venit domnul Bolojan. Domnul Ciolacu a insistat ca anumite persoane numite de el să rămână în continuare în funcții. Una dintre condițiile puse de noul premier a fost: „Domne, am o rugăminte: executați asta, executați asta.” De ce? La momentul transferului de putere, PNL-ul avea o gaură în conturi – o pagubă de aproximativ două milioane.

Atunci, fostul șef al corpului de control al domnului Ciolacu, domnul Nica, a fost numit la conducerea ANAF. I s-a spus: „Rămâi acolo, dar cu o condiție: să aduci niște oameni, niște «găinușe» mai pline.”

Domnul Bolojan a încercat să aplice și aici strategia de la Oradea: în momentul în care nu ești unul dintre sponsori sau nu ești un apropiat, devii automat ținta inspecțiilor și controalelor repetate.

Domnul Ciolacu l-a luat din poziția de șef al corpului de control și l-a pus la ANAF. De unde această relație apropiată și cu domnul Ilie Bolojan? L-a rugat pe domnul Bolojan să îl lase să rămână pe funcție, având în vedere că este un om devotat și cu experiență. Cei doi cooperează și vor continua să coopereze în multe privințe”, a declarat Iana.

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