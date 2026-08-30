Tulcea: Un nou mesaj RO-ALERT, pe fondul războiului din Ucraina

Publicat 30 aug. 2026, 11:17 Sursă realitatea.net

Populația care locuiește în zona de nord a județului Tulcea a primit, duminică, în jurul orei 10:55, un nou mesaj RO-ALERT pentru a fi avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau a unor fragmente din acestea, pe fondul războiului din Ucraina.

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