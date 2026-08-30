Politica· 1 min citire

Nicolae Iană, dezvăluiri despre filiera de la Viena și industria de armament. Interviu incendiar la Realitatea PLUS

Realitatea de Giurgiu
Scris deRealitatea de Giurgiu
Publicat30 aug. 2026, 11:24
Actualizat30 aug. 2026, 11:26
SursăRealitatea PLUS

Interviu incendiar la Realitatea PLUS! Generalul în rezervă, Nicolae Iană, a rupt tăcerea în exclusivitate la televiziunea poporului. Documente secrete, mărturii și stenograme, tot ce s-a ascuns în acest an de ochii poporului.Dezvăluiri despre filiera de la Viena care se implică în deciziile politice, interesele de miliarde din industria de armament, politicienii și miniștrii implicați, prezentăm lista completă cu dovezi de necontestat.

„...Noi am jurat să apărăm patrimoniul sau tot ceea ce a agonisit acest popor. Ce doriți? Dați-ne dosarul. Am cunoscut niște oameni care, efectiv, sunt implicați în dosar. Și nu numai. Unii și-ar fi plătit jumătate de milion, 200.000 de euro...

În momentul când s-a făcut transferul, avea gaură, avea pagubă de cam 2 milioane în conturi.

Rămâi acolo cu o condiție: să aduci niște oameni, niște găinușe mai pline. El a făcut zeci de contracte, să nu zic sute de contracte.

În materie de software, nu poți să stabilești tu un preț, prețul îl făcea el: 20.000 de euro pe lună plus salariu, alte 150 de milioane pe lună.

Un candidat care era agreat de toate partidele, ca să fim cinstiți. Asta a și deranjat, că alți parteneri tradiționali, care au investit miliarde, se simțeau protejați.

Aici era, că nu oferea nimic gratis. Din perspectiva mea, din ce știu eu de la... el nu are nicio șansă să mai revină vreodată la buton”, a declarat generalul Iană.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Nicolae Ianăinterviu realitatea plusgeneral

Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe