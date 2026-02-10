Grav accident pe DN5: utilaj CNAIR, lovit în plin de un autoturism VIDEO
Opt persoane au fost rănite marți, în urma unui accident produs pe DN5, în zona localității Adunații Copăceni din județul Giurgiu, după ce un autoturism a izbit în plin un utilaj al CNAIR aflat în lucru pe carosabil. Traficul a fost deviat temporar, iar circulația pe drumul național ar putea fi reluată după ora 13.00.
Un accident grav s-a produs marți, pe DN5, pe sensul Giurgiu–București, în zona localității Adunații Copăceni, județul Giurgiu.
Primele informații arată că șoferul unui autoturism a intrat în plin într-un utilaj al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care efectua lucrări la partea carosabilă.
Opt persoane rănite în impact
În urma coliziunii, opt persoane au fost rănite. Echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului pentru acordarea primelor îngrijiri medicale. Până la ora transmiterii acestei știri nu au fost comunicate detalii privind starea victimelor.
Trafic deviat prin Adunații Copăceni
Potrivit Centrului InfoTrafic al Poliției Române, circulația pe DN5 a fost deviată temporar pe șoseaua Giurgiului, prin localitatea Adunații Copăceni. Reluarea traficului pe drumul național este estimată după ora 13.00, în funcție de intervenția autorităților și de degajarea carosabilului.
Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cauzele producerii accidentului.
Sursa: Realitatea de Giurgiu
