Grupul parlamentar PACE - Întâi România, scrisoare deschisă către toți primarii din România: ”Este momentul ca vocea administrației locale să se facă auzită la București”

Grupul parlamentar PACE – Întâi România a trimis o scrisoare deschisă către toți primarii din țară

Grupul parlamentar PACE – Întâi România a trimis o scrisoare deschisă către toți primarii din țară, în care face apel la solidaritate în fața măsurilor impuse de Guvernul Bolojan și a dificultăților cu care se confruntă administrațiile locale. Documentul este semnat de senatorul Ninel Peia, Chestor al Senatului, care critică dur reorganizările, reducerile de personal și diminuările bugetare aplicate primăriilor.

În scrisoare, parlamentarul menționează probleme precum reducerile de personal, diminuarea bugetelor locale și blocarea unor investiții, despre care susține că afectează funcționarea administrațiilor locale. Peia afirmă că primăriile nu își pot îndeplini eficient atribuțiile în condițiile unor resurse limitate și ale unor reorganizări considerate de el drept nepotrivite.

În perspectiva dezbaterii din 9 decembrie privind moțiunea de cenzură „România Nu Este de Vânzare – Un Guvern fără USR”, senatorul le solicită edililor să discute cu parlamentarii din județele lor pentru a-i încuraja să susțină demersul.

Stimați domni primari, stimate doamne primar,

În calitate de senator al României și Chestor al Senatului, dar mai ales ca om care respectă rolul fundamental al administrației locale în viața cetățeanului, in numele Grupului parlamentar PACE - Întâi România vă adresez această scrisoare în cel mai sincer spirit de solidaritate.

Ați fost aduși în situația de a vă lupta nu pentru dezvoltare, ci pentru supraviețuire administrativă. Reducerile drastice de personal, diminuarea bugetelor locale, blocarea investițiilor și impunerea unor reorganizări arbitrare au transformat primăriile în ținte ale austerității și nu în instrumente ale dezvoltării.

Vă dau dreptate, nu poți conduce o comunitate fără oameni și fără resurse. Nu poți face administrație cu organigrame amputate și cu bugete tăiate. Nu poți răspunde nevoilor cetățeanului cu un aparat administrativ redus la minimum.

Vă asigur că nemulțumirile dumneavoastră sunt legitime, justificate și perfect înțelese. Ați fost puși în fața unor decizii absurde dictate de un Guvern care nu înțelege realitățile locale și care confundă administrația cu matematica rece a tabelelor excel împinse din birouri centrale.

Pe 9 decembrie, Parlamentul va dezbate moțiunea de cenzură intitulată „România Nu Este de Vânzare - Un Guvern fără USR” împotriva Guvernului USR condus de Ilie Bolojan, un guvern care a lovit primăriile, a blocat investițiile locale și a rupt dialogul cu autoritățile de pe teren.

De aceea, vă solicit respectuos, dar ferm. Faceți apel la deputații și senatorii din județele dumneavoastră, care vă cunosc, care vă datorează sprijinul politic, și cereți-le să voteze moțiunea de cenzură. Este momentul ca vocea administrației locale, vocea care cunoaște realitatea din sate, comune, orașe și municipii, să se facă auzită la București.

Nu cerem privilegii. Nu cerem protecție. Cerem doar posibilitatea de a ne face datoria față de cetățeni. Dacă primăriile cad, România cade. Dacă administrația locală slăbește, statul devine steril. Dacă oamenii care cunosc terenul sunt ignorați, țara ajunge condusă doar din birouri izolate de realitate.

Vă rog să fiți partenerii noștri în acest demers. Să fim împreună cei care ridică steagul apărării administrației locale și demnității comunităților românești.

Cu respect și considerație,

Ninel PEIA

Senator al României

Chestor al Senatului

Grup PACE - Întâi România.