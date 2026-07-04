Advertising
Actualitate· 2 min citire
Ilie Bolojan ar putea fi audiat la DNA în trei dosare - SURSE
Bolojan dosare DNA
Scandalurile din jurul premierului demis se amplifică. Ilie Bolojan ar putea fi chemat la DNA să dea explicații în trei dosare diferite, potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS din surse apropiate anchetelor.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 18:14Zelenski și Merz au discutat despre apărarea aeriană a Ucrainei: „Rachetele Patriot sunt prioritatea”
- 16:35Fetiță de 11 ani, la un pas de tragedie în Mamaia. A fost resuscitată și transportată de urgență la spital
- 15:07Operațiune de salvare în Munții Măcinului. Patru persoane au fost găsite după cinci ore de căutări
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News