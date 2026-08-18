Un bărbat din Galați și-ar fi transformat mașina într-o armă împotriva soției. Ce spun anchetatorii

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 aug. 2026, 17:20

Un bărbat de 42 de ani din Galați este cercetat penal după ce, potrivit anchetatorilor, și-ar fi lovit intenționat soția cu mașina, în urma unui conflict între cei doi.

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