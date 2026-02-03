Imagine spectaculoasă pe Faleza Cazinoului din Constanța. Peisajul amintește de un regat al ghețurilor – FOTO/VIDEO

Faleza Cazinoului din Constanța a oferit, în ultimele ore, un spectacol rar întâlnit

Faleza Cazinoului din Constanța a oferit, în ultimele ore, un spectacol rar întâlnit chiar și în plină iarnă. Valurile puternice, combinate cu temperaturile scăzute și vântul tăios de la malul mării, au acoperit întreaga zonă cu un strat gros de gheață, formând țurțuri impresionanți pe balustrade, stâlpi și pe structurile metalice din apropiere.

Priveliștea pare desprinsă dintr-un „regat al ghețurilor”, iar imaginile surprinse de localnici și turiști au devenit virale.

Potrivit imaginilor publicate de Ziua de Constanța, faleza arată ca un decor arctic: dalele sunt înghețate, parapetele sunt acoperite de forme bizare de gheață, iar țurțurii atârnă în șiruri lungi, sculptați de vântul rece al Mării Negre. Fenomenul a fost amplificat de valurile care au lovit constant țărmul, apa sărată înghețând instantaneu pe suprafețele expuse.

Trecătorii au oprit pentru a fotografia peisajul spectaculos, iar mulți au comparat zona cu scene din filme fantasy sau cu peisaje polare.

