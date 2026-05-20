Impact violent în Chitila după ce o basculantă a trecut pe roșu: o mașină a fost spulberată
Accident/ Facebook
Accident teribil în Ilfov, după ce o basculantă a ignorat semaforul și a lovit violent o mașină care venea din dreapta sa, regulamentar. În urma impactului, șoferul mașinii a ajuns în stare gravă la spital. Vă avertizăm că urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!
Accidentul a avut loc în localitatea Chitila din județul Ilfov. Șoferul mașinii nu a avut nicio posibilitate de a evita impactul. Imaginile au fost postate pe internet, iar internauții susțin că mașina circula regulamentar și ar fi intrat în intersecție la puțin timp după ce culoarea semaforului se făcuse verde.
Autoritățile au deschis o anchetă pentru a afla cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.
