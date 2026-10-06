Incendiu devastator: o gospodărie a fost mistuită de flăcări după ce focul pentru vegetația uscată a scăpat de sub control

Publicat 6 oct. 2026, 11:14 Sursă Realitatea.net

Un incendiu puternic a izbucnit în localitatea Răsuceni, județul Giurgiu, după ce un foc aprins pentru igienizarea terenului a scăpat de sub control. Flăcările s-au extins rapid și au cuprins o locuință și mai multe anexe gospodărești. Un bărbat în vârstă de 69 de ani a fost rănit în timp ce încerca să-și salveze gospodăria.

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