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Inna, gest emoționant la un an de la moartea lui Mihai Leu. Mesajul care i-a impresionat pe fani

Inna

Inna

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 iul. 2026, 19:48

Artista Inna i-a adus un omagiu emoționant lui Mihai Leu, la un an de la moartea fostului mare campion al României. Cântăreața a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, prin care și-a exprimat regretul pentru dispariția celui pe care l-a considerat un prieten apropiat.

Gestul artistei a fost apreciat de fani, mai ales că puțini știau că între cei doi exista o relație de prietenie Pe secțiunea Instagram Stories, Inna a distribuit o fotografie dedicată lui Mihai Leu și a transmis un mesaj simplu, dar încărcat de emoție.

„Un an fără campionul nostru”, a scris artista. Postarea a fost însoțită și de mesajul „RIP (Rest In Peace)”, precum și de un tag către contul oficial al fostului campion.

O prietenie mai puțin cunoscută

Deși au avut domenii de activitate diferite, Inna și Mihai Leu au păstrat o relație apropiată de-a lungul anilor. Tocmai de aceea, mesajul transmis de artistă la împlinirea unui an de la dispariția fostului boxer și pilot de raliuri a fost interpretat de admiratori drept un gest sincer de respect și recunoștință.

Mihai Leu rămâne unul dintre cele mai importante nume din sportul românesc, iar numeroase personalități continuă să îi păstreze vie memoria prin mesaje și omagii dedicate fostului campion.

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