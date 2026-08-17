Istvan Kovacs, lăsat pe dinafară de UEFA după scandalul din Champions League

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 aug. 2026, 15:47

Istvan Kovacs nu a primit nicio delegare din partea UEFA pentru meciurile din prima manșă a play-off-ului Champions League și Europa League, după ce arbitrul român a fost în centrul unui moment controversat în partida dintre Bodo/Glimt și Union Saint-Gilloise.

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