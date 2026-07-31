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Actualitate· 1 min citire
ITALIA: 7 persoane, dispărute după prăbușirea unei clădiri în Sicilia | VIDEO
Tragedie în Sicilia / FOTO: X.com
Publicat31 iul. 2026, 07:50
Sursărealitatea.net
7 persoane sunt date dispărute joi la Messina, oraș din sudul Italiei, după prăbușirea unei clădiri cu trei etaje.
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