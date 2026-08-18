Mașină zdrobită după impactul cu un TIR, în jud. Giurgiu. Un tânăr de 27 de ani a ajuns la spital

Publicat 18 aug. 2026, 11:48 Sursă Realitatea.Net

Un bărbat de 27 de ani a ajuns la spital, luni după-amiază, după ce a fost implicat într-un accident rutier pe un drum județean din Giurgiu. Autoturismul în care se afla a intrat în coliziune cu un autotren, iar șoferul a rămas încarcerat și a fost scos de pompieri cu ajutorul echipamentelor de descarcerare.

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