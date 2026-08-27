Meta limitează accesul minorilor la Instagram și Facebook. Ce schimbări sunt pregătite

Publicat 27 aug. 2026, 09:29 Sursă Realitatea.Net

Meta va introduce noi restricții pentru utilizatorii sub 18 ani ai Instagram și Facebook, inclusiv o limită zilnică de două ore și blocarea accesului între miezul nopții și ora 6:00. Măsurile fac parte dintr-un acord cu autorități din 48 de state americane și Districtul Columbia, însă organizațiile pentru protecția copiilor spun că acestea nu sunt suficiente.

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