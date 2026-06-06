Nicolae Voiculeț, apel sfâșietor după explozia din Portul Constanța: „Mi-am strâns copilul în brațe și m-am rugat lui Dumnezeu. Vrem adevăr! Vrem CSAT acum!”

Artistul Nicolae Voiculeț lansează un apel public extrem de dur și emoționant după explozia dronei ucrainene din Portul Constanța, cerând convocarea de urgență a CSAT. El povestește că, în momentul deflagrației, fiica sa, Elena, s-a speriat și a izbucnit în plâns, iar el a rămas „doar un tată care își ținea copilul strâns la piept și se ruga lui Dumnezeu să îl ocrotească”.

Voiculeț afirmă că incidentul nu poate fi tratat ca un simplu accident tehnic, ci ca o breșă gravă de securitate națională. Artistul cere explicații clare: cine a detectat drona, de ce nu a fost evacuată zona timp de patru ore și cum a reușit dispozitivul încărcat cu 300 kg de exploziv să pătrundă în port, lângă un terminal petrolier strategic.

El avertizează că o explozie în lanț ar fi putut provoca o catastrofă majoră în Constanța, având în vedere cantitățile uriașe de petrol și substanțe inflamabile din zonă. În mesajul său, Voiculeț acuză autoritățile de tăcere, minimizare și lipsă de transparență, subliniind că românii au dreptul să știe adevărul complet.

În final, artistul cere convocarea imediată a CSAT, publicarea cronologiei integrale a evenimentelor și tragerea la răspundere a tuturor celor care și-au neglijat atribuțiile. „România nu este teren de joacă pentru nimeni. Vrem adevăr! Vrem siguranță! Vrem CSAT acum!”, transmite Nicolae Voiculeț.