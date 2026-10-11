Prognoza meteo pentru duminică, 11 octombrie: unde sunt anunțate ploi

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 07:56

Duminică, 11 octombrie, cerul va prezenta înnorări temporare, iar precipitațiile se vor face simțite în special după-amiaza și seara, pe alocuri.

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