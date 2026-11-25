Publicat 25 nov. 2026, 08:25 Sursă realitatea.net

Anularea alegerilor prezidențiale din 2024, decizia care a aruncat România într-o criză politică fără precedent, rămâne și astăzi unul dintre cele mai controversate momente din istoria recentă a țării. La doi ani de la primul tur al scrutinului, întrebările privind motivele, probele și consecințele hotărârii Curții Constituționale continuă să alimenteze dezbaterea publică. Realitatea Plus a realizat un documentar care readuce în atenție cronologia evenimentelor ce au culminat cu anularea alegerilor prezidențiale, de la rezultatul surprinzător al primului tur până la decizia fără precedent din 6 decembrie 2024, și reconstituie momentele care au schimbat cursul politic al României.

Distribuie articolul