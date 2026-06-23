PSD anunță că este gata să preia guvernarea după consultările cu Nicușor Dan: „Orice zi pierdută aduce minus în viața românilor”

Publicat 23 iun. 2026, 13:27 Sursă Realitatea.net

PSD a transmis, după 13 minute de consultări cu președintele României, că este pregătit să își asume guvernarea și să vină rapid cu o formulă de executiv. Social-democrații spun că România are nevoie urgentă de un guvern, invocând angajamentele internaționale, PNRR, programul SAFE și situația economică.

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