Scânteile care au provocat incendiul de lângă rafinăria din Ploiești. Peste 50 de pompieri mobilizați

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri în apropierea unei rafinării din Ploiești, la un depozit în care erau păstrate solvenți și diluanți. Situația a fost considerată periculoasă din cauza substanțelor inflamabile și a proximității față de rafinărie.
Flăcările s-au extins pe o suprafață de aproximativ 1.500 de metri pătrați, iar fumul dens a putut fi observat de la distanță. În timpul incendiului au fost afectate trei autoturisme și un autotren.
Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din zonă și le-au recomandat oamenilor să evite locul intervenției. Circulația pe șoseaua din apropiere a fost oprită temporar, ceea ce a provocat probleme pentru persoanele care se întorceau acasă.
Peste 50 de pompieri, cu nouă autospeciale, au fost mobilizați pentru stingerea incendiului. Intervenția a fost una dificilă, deoarece în depozit se aflau substanțe combustibile care puteau amplifica rapid focul.
Potrivit primelor concluzii ale pompierilor, incendiul ar fi pornit în momentul în care, în timpul deschiderii unui recipient cu solvenți, s-a produs o descărcare electrostatică. Scânteia a aprins substanțele inflamabile aflate în apropiere.
Trei angajați aflați în zonă au reușit să se salveze și să iasă din calea flăcărilor. Nu au fost raportate victime în urma incendiului.
Pompierii au acționat cu precauție, tocmai pentru a evita ca focul să ajungă la instalațiile și zonele sensibile din apropierea rafinăriei. Riscul unei explozii a făcut ca intervenția să fie desfășurată defensiv.
În total, aproximativ 3.000 de litri de substanțe combustibile și solvenți au ars în timpul incendiului.
După stingerea focului, autoritățile au început verificările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs incidentul. Garda de Mediu și inspectorii de muncă din Prahova au demarat, la rândul lor, anchete.
Autoritățile urmează să verifice și dacă au fost respectate toate regulile privind manipularea și depozitarea substanțelor inflamabile.
Incendiul a fost în cele din urmă lichidat, iar zona a rămas sub atenția autorităților pentru verificări și pentru eliminarea oricărui risc suplimentar.