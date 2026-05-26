Scene de comedie în București. O femeie a încercat să plece cu șine de tramvai într-un cărucior de supermarket - VIDEO

Scene greu de imaginat au fost surprinse în plină zi pe bulevardul Ion Mihalache din Capitală, unde o femeie a încercat să ia bucăți de șină dintr-un șantier și să le transporte folosind un cărucior din supermarket.

Întreaga întâmplare a fost filmată de camerele de supraveghere și publicată ulterior de Primăria Sectorului 1, care a comentat incidentul într-o notă ironică.

A încărcat șinele în cărucior, dar greutatea le-a răsturnat

În imaginile distribuite online se vede cum femeia încearcă să încarce trei bucăți de șină de tramvai în cărucior. Greutatea metalului se dovedește însă prea mare, iar căruciorul se răstoarnă imediat.

Deși momentul pare desprins dintr-o scenă de comedie, femeia nu renunță și încearcă din nou să ridice bucățile de metal pentru a le pune înapoi în cărucior.

Tentativa este oprită abia în momentul în care un trecător observă scena și intervine. În cele din urmă, femeia părăsește zona fără șinele pe care încerca să le transporte.

Mesajul ironic transmis de Primăria Sectorului 1

După apariția imaginilor, Primăria Sectorului 1 a publicat și un mesaj în care a ironizat situația.

„Nu e nevoie de ajutor la scos liniile de tramvai!

De acest aspect se ocupă muncitorii autorizați.

Ieri după-amiază, pe bulevardul Ion Mihalache, o femeie a fost surprinsă în timp ce lua bucăți de metal din zona șantierului și le încărca într-un cărucior.

Camerele au înregistrat, dispeceratul Poliției Locale Sector 1 a observat, dar un trecător a intervenit la timp. Tentativa s-a oprit, iar barele de fier au rămas în interiorul gardurilor de protecție.

Îi mulțumim cetățeanului care nu a trecut nepăsător mai departe”, au transmis reprezentanții instituției pe Facebook.

Bucureștenii au făcut glume pe seama incidentului

Postarea a atras rapid sute de reacții și comentarii din partea bucureștenilor, mulți tratând întâmplarea cu ironie.

Unii s-au întrebat dacă și căruciorul folosit era tot furat, în timp ce alții au criticat lipsa pazei în zona șantierului.

„Căruciorul tot proprietate personală era?”, a scris un utilizator.

„Primul furt a început cu însuşirea căruciorului de la supermarket”, a comentat altcineva.

Au existat și comentarii ironice legate de ritmul lucrărilor din zonă.

„Dacă îi lăsau pe stimabilii să scoată şinele, era gata lucrarea în câteva zile”, a glumit un bucureștean.

Alți utilizatori au atras atenția asupra faptului că materiale recuperate din diferite șantiere sau lucrări publice ajung frecvent scoase la vânzare pe internet sau la centre de fier vechi.

Incidentul vine în contextul lucrărilor desfășurate pe bulevardul Ion Mihalache, una dintre arterele importante din Sectorul 1 al Capitalei.