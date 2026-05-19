Performanță unică pentru Cristiano Ronaldo: record stabilit în urma convocării la Cupa Mondială 2026

Cristiano Ronaldo a intrat din nou în istoria fotbalului mondial, după ce a fost inclus în lotul naționalei Portugalia pentru Cupa Mondială.

Selecționerul Roberto Martínez l-a convocat pe atacantul lui Al Nassr, care devine astfel primul jucător din istorie prezent la șase turnee finale de Campionat Mondial. Ronaldo a participat anterior la edițiile din 2006, 2010, 2014, 2018 și 2022.

Recordul său ar putea fi egalat la ediția din 2026 de alți doi mari jucători ai generației sale, Lionel Messi și Guillermo Ochoa, însă ambii au situații diferite în privința prezenței și minutelor jucate la turneele precedente.

În paralel, Ronaldo continuă activitatea la nivel de club, unde este implicat în lupta pentru trofee cu Al Nassr, echipă care a pierdut recent finala AFC Champions League Two în fața formației Gamba Osaka.

Cea mai bună performanță a Portugaliei la Cupa Mondială în perioada în care Ronaldo a fost liderul echipei rămâne semifinala din 2006, când lusitanii au fost eliminați de Franța națională de fotbal și au pierdut apoi finala mică în fața Germaniei.